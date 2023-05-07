الخارجية الأردنية: السعودية تقوم بدور مهم لجمع أطراف الأزمة السودانية

رحب الأردن بعقد محادثات أولية بين أطراف الأزمة السودانية في جدة، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن عمان ترحب بعقد محادثات أولية اليوم السبت، بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأوضحت الوزارة أن الرياض وواشنطن تقومان بدور مهم لجمع طرفي الصراع في السودان، وأنها تأمل في أن تؤدي المحادثات إلى وقف القتال، حتى لا يتعرض الشعب السوداني للمزيد من المعاناة.

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ولفتت الوزارة إلى أن الأردن يأمل في أن تسهم المباحثات في ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

يذكر أن وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توجها مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، لبدء المفاوضات بينهما، كما أصدرت الرياض بيانا رحبت فيه ببدء المحادثات الأولية بين الطرفين.