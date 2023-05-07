السودان.. الدوحة تعلن إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية

أعلنت قطر إجلاء 229 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من السودان، اليوم السبت، وذلك عبر طائرتين قطريتين أقلعتا من مطار بورتسودان، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم، “تعلن وزارة الخارجية عن إجلاء 168 سودانيا من حملة الإقامة القطرية من جمهورية السودان بواسطة طائرة قطرية أقلعت من مطار بورتسودان”.

وأضافت في بيان لاحق، أن الدوحة أجلت 61 آخرين من حملة الإقامة القطرية من السودان أيضا بواسطة طائرة قطرية ثانية أقلعت من المطار ذاته، ليصل مجموع من جرى إجلاؤهم إلى 229 مقيما.

وأشارت إلى أنها كانت قد أجلت في وقت سابق المواطنين القطريين الموجودين في السودان، دون مزيد من التفاصيل.

وجددت الوزارة في الختام حرص الدوحة على استتباب الأمن والاستقرار في السودان.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قد ذكر في أبريل/ نيسان الماضي أنه تم إجلاء جميع المواطنين القطريين الموجودين في الخرطوم إلى بورتسودان، ومنها إلى مدينة جدة في السعودية، دون أن يكشف عن عددهم.

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