الطوارئ: اشتعال النيران في مستودعات للبارود في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية.. فيديو

اشتعلت النيران في مستودعات للبارود، مساء اليوم السبت، في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية بعد حريق غابات انتقلت منه النيران إلى المباني، حسبما قال مسؤول في خدمات الطوارئ لوكالة “سبوتنيك”.

وقال المسؤول، “تم الإبلاغ عن انفجارات في مستودعات البارود في منطقة ريجيفسكي بمقاطعة سفيردلوفسك”.

وأضاف المسؤول، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن النيران اشتعلت في المباني بعد انتقالها من حريق في الغابة.

وقالت السلطات المحلية، إنها بدأت في إجلاء سكان قرية بيرفومايسكي القريبة من الحريق. وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة ريجيفسكي، حسبما قال رئيس البلدية إيفان كارتاشوف.

وأكد المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية، نقلا عن البيانات الأولية، أنه لا توجد إصابات نتيجة الحريق في المستودعات.

وفي وقت لاحق يوم السبت، حدد المكتب أن الحريق أتى على مستودعين.

ولفت إلى أنه “وفقا للمعلومات التشغيلية، بفضل الإجراءات المنسقة لوحدات الإطفاء والإنقاذ، منعنا انتشار الحريق إلى ثلاثة مبان تخزين.. حتى الآن دمر الحريق مستودعين تبلغ مساحتهما الإجمالية 960 مترا مربعا (10,333 قدما مربعا)”.

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ويواصل رجال الإطفاء اتخاذ جميع الإجراءات لاحتواء الحريق في أقرب وقت ممكن.