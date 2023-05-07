سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعتي سومي ونيكولاييف الأوكرانيتين

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعتي سومي ونيكولاييف بأوكرانيا، في وقت متأخر من ليل السبت.

وذكرت السلطات المحلية أنه سمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في نيكولاييف بعد منتصف الليل بقليل.

أما في مقاطعة سومي، فقال وسائل إعلام أوكرانية إن دوي عدة انفجارات سمع في المنطقة.

كانت صفارات الإنذار تدوي للتحذير من الغارات الجوية في العاصمة كييف وفي جميع أنحاء أوكرانيا في وقت متأخر من مساء السبت، وفقا لبيانات الغارات الجوية من وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية على مواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

تنفذ الضربات الروسية على البنى التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات، ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية الروسية في جميع أنحاء أوكرانية على مدار الساعة يوميا.

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تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).