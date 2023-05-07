الرئيس الجزائري: "بريكس" ستساعدنا في التنمية أكثر من أي هيئة مالية دولية

اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت، أن انضمام بلاده إلى منظمة “بريكس” سيساعدها في التنمية أكثر مما ساعدتها الهيئات المالية الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري الدوري، مع ممثلي بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، على هامش إشرافه على احتفالية الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال تبون: “بنك منظمة بريكس يحتوي على 100 مليار دولار، أي أكثر من البنك العالمي.. هذه المنظمة ستمول مشاريعنا وسندخل في تنظيمها وسنكون متحدين مع بعضنا بعضا سياسيا”، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

كان تبون قد قال في وقت سابق لوسائل إعلام، إن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل “بريكس”. مؤكدا أن دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة.

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ولفت تبون في ذلك الوقت، إلى أن دول الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”.

ومجموعة “بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من “بريك” إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.