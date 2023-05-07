إطلاق نار في تكساس الأمريكية يوقع عدة ضحايا.. فيديو

وقع إطلاق نار في مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية مع الاشتباه في وقوع عدة ضحايا، يوم السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إدارة الشرطة على “تويتر”، “الشرطة تتعامل مع حادث في ألين بريميوم أوتليتس. يجري تحقيق نشط. يرجى تجنب المنطقة حتى مزيد من التحديث”.

وقال متحدث باسم مكتب عمدة مقاطعة كولين، إن هناك بعض الضحايا في المركز التجاري، وحالتهم غير معروفة.

وأفادت وسائل إعلام نقلاً عن شريف مقاطعة كولين جيم سكينر، بأن المسلح تأكدت وفاته بعد أن تعامل معه ضباط إنفاذ القانون.

وذكرت وسائل إعلام، أن عدة أشخاص، من بينهم أطفال، يشتبه في إصابتهم أو مقتلهم في إطلاق النار.