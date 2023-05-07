الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكرانيا ويسقط 3 مسيرات

قال ألكسي روليف، رئيس المركز الصحفي لمجموعة “دنيبر”، إن المدفعية الروسية دمرت مستودع أسلحة لواء أوكراني.
وأضاف روليف لوكالة “سبوتنيك”، دمرت وحدة المدفعية التابعة للمجموعة المعدات العسكرية للقوميين الأوكرانيين في مناطق أنتونوفكا وزيلينوفكا وتياجينكا ونادنيبريانسكوي.
ولفت إلى أن قوات دنيبر دمرت أطقم قذائف الهاون، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”، ونظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة حرب إلكترونية “بوكوفيل-إيه دي”.
ودُمر مستودع تخزين أسلحة ومجموعات إصلاح مخصصة لمدفعية الصواريخ، والمدرعات والمدفعية والمعدات المدرعة والسيارات للواء الدفاع الإقليمي 124 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكشف روليف، أنه في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعتي سومي ونيكولاييف الأوكرانيتين
أمس, 23:45 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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