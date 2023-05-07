الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكرانيا ويسقط 3 مسيرات

ولفت إلى أن قوات دنيبر دمرت أطقم قذائف الهاون، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز “أكاتسيا”، ونظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطة حرب إلكترونية “بوكوفيل-إيه دي”.

وكشف روليف، أنه في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو، تم تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.