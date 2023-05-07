مقتل 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث إطلاق نار بتكساس الأمريكية.. فيديو

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار يوم السبت في مركز تجاري في ألين بولاية تكساس.

وقالت إدارة شرطة آلن على موقع “تويتر” يوم السبت، إن إطلاق النار في مركز “ألين بريميوم أوتليتس” التجاري، أدى إلى إصابة تسعة أشخاص، تم تحييد المشتبه به بعد أن تعامل معه ضابط إنفاذ قانون كان في الموقع.

وذكرت إدارة إطفاء ألين، أنه عُثر على سبعة قتلى في مكان الحادث بعد إطلاق النار، ونقل تسعة مصابين إلى المستشفيات، لكن توفي اثنان منهم في وقت لاحق.

وأوضحت إدارة الإطفاء، أن ثلاثة من المصابين السبعة الباقين في حالة حرجة، بينما أربعة في حالة مستقرة.

كانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في وقت سابق إن هناك أطفال بين القتلى.