قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومعدات الحرب الإلكترونية تصدت لهجوم بمسيرات أوكرانية على ميناء سيفاستوبول الروسي في جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية خلال الليل.

وأضاف رازفوجايف، “في الليل، تصدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية لهجوم آخر بـ 3 مسيرات على سيفاستوبول”.

ولفت إلى أن إحدى المسيرات فقدت السيطرة وسقطت في غابة، بينما أُسقطت الطائرة المسيرة الثانية فوق البحر بالقرب من خيرسونيس، أما الثالثة فسقطت فوق البحر قبالة الرصيف الشمالي”.

وكشف أنه تم إرسال ما مجموعه عشر طائرات مسيرة لمهاجمة القرم وسيفاستوبول بين عشية وضحاها.

وأوضح حاكم سيفاستوبول، “لم تتضرر أي منشآت في المدينة.. تواصل جميع الخدمات مراقبة الوضع”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر مستودع أسلحة أوكرانيا ويسقط 3 مسيرات

كان الجيش الروسي أعلن صباح اليوم الأحد، تدمير ثلاث مسيرات بواسطة أسلحة الحرب الإلكترونية في منطقة أوبريفكا وكرينكي وفينوغرادوفو.

تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).