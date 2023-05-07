حاكم نيجني نوفغورود: الحالة الصحية للسياسي الروسي بريليبين مستقرة

قال غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، على قناته على “تلغرام”، إن الكاتب زخار بريليبين، الذي أصيب عندما انفجرت سيارته، استيقظ من النوم من الدواء المنوم.

وكتب: “بخصوص حالة زاخار: لقد استيقظ من النوم من الدواء المنوم، وفقا للأطباء، حالته مستقرة، ومزاجه جيد. كل شيء على ما يرام، فليشفيه الله”.

وأكدت الخدمة الصحفية لبريليبين المعلومات لوكالة “سبوتنيك”.

الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين

وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.

وذكر مصدر أمني خاص لوكالة “سبوتنيك” أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.