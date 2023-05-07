تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة

أعلنت الحكومة التونسية إحباط 20 عملية هجرة غير شرعية متوجهة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وضبط 805 أشخاص خلال ليلة واحدة.

جاء هذا في بيان صادر عن المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، مساء السبت، بحسب موقع قناة “نسمة”.

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وقال البيان إن وحدات من الحرس الوطني في “صفاقس والمهدية تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 5 و6 مايو/ أيار الجاري من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 782 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأضاف البيان أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس في نابل تمكنت هي الأخرى خلال نفس الليلة، من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية وإنقاذ 23 مجتازا تونسيا.

وأوضح الجبابلي أن النيابة العامة شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المجتازين.

وشهدت تونس خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين العابرين منها إلى جنوب أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا.

وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الجاري، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 وافد في نفس الفترة من العام الماضي