أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا “سلاحها المعجزة”، لكنه لم ينجح ضد روسيا.

كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كانت الدعاية الغربية تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا. وفقًا لدراغو بوسنيش، على خلفية هذه التوقعات المتفائلة، أصبح من الصعب على قادة الناتو إخفاء قلقهم بشأن الوضع الحقيقي في المنطقة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ “هيمارس” ومسيرات أوكرانية فوق دونباس

يشير أحد خبراء صحيفة “InfoBrics” إلى أن “الجنرال البولندي رفيع المستوى رايموند أندريجاك قال أخيرا إن الوضع لا يبدو جيدًا بالنسبة لكييف”.

اعترف رايموند أندريجاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، منذ بعض الوقت أنه أصبح من الصعب على الغرب دعم أوكرانيا. هذه الأخيرة تحتاج للكثير من الذخيرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها ليس لديهم مثل هذه الكميات. في هذا الصدد، فإن الآفاق بالنسبة لأوكرانيا لا تبدو جيدة، حسب موقع “بوليت روس”.

يعتقد المحلل أن استخدام أنظمة الصواريخ المدفعية الأمريكية “هيمارس” أحبط كلا من آمال كييف والغرب، حيث كان يتم عرض هيمارس دائما على أنه “سلاح رهيب” قادر على قلب مسار الصراع. ومع ذلك، في الواقع، فإن هذا “السلاح المعجزة” لم يثبت ما كان يقال عنه.