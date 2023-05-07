وقالت شيرين أبو طه، مديرة مدرسة “التحدي 5” لوكالة “سبوتنيك”: “إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5، وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت الاقتراب من المدرسة، ثم قام جيش الاحتلال بسرقة محتويات المدرسة وهدمهما، وهذا كان شيء مؤلم فمدرسة التحدي 5 مدرسة أطفال، لا تشكل أي خطر على الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يتعلم، وسنبقى صامدين على أرضنا ومتمسكين بحقوقنا”.

© Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 1 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 2 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 3 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 4 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 5 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 6 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم 7 /7 © Sputnik . Ajwad Jradat الجيش الإسرائيلي يهدم مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم

وتضم المدرسة نحو 60 طالباً من الصف الأول وحتى الرابع، وأشار حسن بريجية مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ”سبوتنيك” إلى أن: “أنَّ عناصر قوات الاحتلال جاؤوا مثل اللصوص متخفين، وقد سرقوا كل محتويات المدرسة، لكننا سنعيد بناءها مرة أخرى، وستستمر العملية التعليمية رغم استهداف الاحتلال للتعليم في فلسطين”.