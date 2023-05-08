سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف، وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.

وأظهرت خريطة التحذير من الغارات الجوية، أن صفارات الإنذار انطلقت في ضواحي كييف، بما في ذلك العاصمة نفسها، في حوالي الساعة (23:35 بالتوقيت المحلي، 20:35 بتوقيت غرينتش).

وهذا المساء، كانت صفارات الإنذار تعمل في مناطق، كيروفوغراد، تشيرنيهيف، فينيتسيا، وبولتافا الأوكرانية.

في وقت سابق يوم الأحد، دقت صفارات الإنذار في مناطق أوديسا، ميكولاييف، دنيبروبتروفسك، والجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من مقاطعة خيرسون.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دوي انفجارات سُمع في أوديسا، وضواحي كييف في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

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