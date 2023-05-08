السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة يوم السبت 6 مايو/ أيار الجاري.

وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار. العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة. استعادة الخدمات الأساسية. وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية؛ لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.

وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.

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ولفت البيان إلى أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعربتا عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بنّاء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.