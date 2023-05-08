انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مناطق أخرى بالبلاد.. فيديو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.

يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في عدة مناطق في أوكرانيا في وقت متأخر من ليلة الأحد، بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها.

وأكدت وسائل إعلام أوكرانية، “سماع انفجارات في ضواحي العاصمة كييف”.

وفي وقت لاحق، لفتت إلى سماع الانفجارات في العاصمة كييف نفسها، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل.

يوم الأحد، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، ميكولاييف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة خيرسون.

مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.

وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سماع دوي انفجارات في أوديسا وانطلاق صفارات الإنذار بالعاصمة كييف ومناطق أخرى

وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).