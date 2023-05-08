السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع إلى 481

أعلنت نقابة أطباء السودان، يوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى 481 قتيلا و2564 إصابة.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت نقابة أطباء السودان، في بيان، “ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ481 حالة وفاة، و2564 حالة إصابة”.

كانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت ليل الأحد، بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو/أيار الجاري.

وأكدت الخارجية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات. وأن الطرفان أعربا عن تحملهما لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية؛ لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.

وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.