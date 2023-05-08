صربيا.. استقالة وزير التعليم بسبب إطلاق نار في مدرسة أودى بحياة 9 أشخاص

استقال وزير التعليم الصربي برانكو روزيتش، يوم الأحد، بعد أربعة أيام من إطلاق نار مميت في مدرسة في بلغراد أودى بحياة تسعة أشخاص.

وذكرت وسائل إعلام صربية، أن روزيتش سلم استقالته إلى رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش.

ونشر وزير التعليم رسالة على “تويتر”، جاء فيها أن:

“الصور الدرامية للأحداث في المدرسة، والدموع التي ذرفها الآباء المكلومون بسبب مقتل أطفالهم، ستظل معلقة في روحي مدى الحياة”.

يوم الأربعاء الماضي، وقع إطلاق نار جماعي في مدرسة في بلدية “فراشار” في وسط العاصمة الصربية. وقتل ثمانية أطفال وحارس، بينما أصيب ستة أطفال آخرين ومعلم.

مقتل 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء إطلاق نار في صربيا

وبدأت صربيا يوم الجمعة فترة حداد على مستوى البلاد لمدة ثلاثة أيام لضحايا إطلاق النار في مدرسة بلغراد.