بالإضافة إلى ذلك، في اتجاه كوبيانسك، حددت القوات الروسية ودمرت مجموعتين أوكرانيتين للتخريب الاستطلاعي وأحبطت ثلاث محاولات لتناوب قوات العدو، حسبما قال المتحدث.

تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.