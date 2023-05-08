سماع دوي سلسلة من الانفجارات في زابوروجيه

أفادت وسائل إعلام الأوكرانية، اليوم الاثنين، بوقوع سلسلة من الانفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وفي ذات الصدد، قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن هجوما روسيا وقع على مستودعات ومواقع أوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة زابوروجيه.

وأشار إلى أن دوي سلسلة من الانفجارات سمع في مناطق مختلفة من مدينة زابوروجيه، التي تسيطر عليها أوكرانيا مؤقتًا.

في وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.

يأتي ذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق: العاصمة كييف، فينيتسا، كيروفوغراد، وتشرنيغيف، بولتافا، أوديسا، نيكولاييف، دنيبروبيتروفسك، وكذلك في جزء من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليه كييف.

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مع اقتراب منتصف الليل، تم الإعلان عن إنذار في منطقتي زيتومير وسومي.

وأشار عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية إلى وقوع انفجارات في أوديسا ما تسبب في نشوب حريق كبير هناك.

وتنفذ روسيا ضربات دقيقة ضد البنى التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).