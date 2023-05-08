إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية "التي تساعد روسيا"

أفادت تقارير إعلامية غربية بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم، لأول مرة، بإدخال تدابير تقييدية ضد الشركات الصينية التي يُزعم أنها تقدم الدعم لروسيا على خلفية العملية العسكرية.

اقترحت بروكسل فرض عقوبات على الشركات الصينية لدعمها الآلة العسكرية الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع في أوكرانيا.

وبحسب مسودة الحزمة الجديدة من قيود الاتحاد الأوروبي، هناك احتمال فرض عقوبات على سبع شركات صينية متهمة “بتوريد معدات لروسيا”. من بينها، على وجه الخصوص، “3HC Semiconductors”، و”King-Pai Technology”، وكذلك “Sinno Electronics” و”Sigma Technology” في هونغ كونغ.

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وأكدت التقارير الإعلامية أن القيود المحتملة من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تثير استياء بكين التي تسعى لمنع بروكسل من دعم واشنطن في “الصراع على النفوذ العالمي”. يُزعم أن المفوضية الأوروبية نظرت أيضًا في إمكانية توسيع قائمة السلع المحظور توريدها إلى روسيا.

في الوقت نفسه، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض الشركات الإيرانية لـ “مساعدة روسيا”.