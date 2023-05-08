مقتل 7 جنود في انفجار لغم جنوب غربي النيجر

لقي سبعة جنود حتفهم نتيجة انفجار لغم جنوب غربي النيجر، يوم الأحد، وفقا للحرس الوطني.

موسكو – سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجنود كان يستقلون سيارة عندما مرت على لغم في منطقة تيلابيري غربي النيجر.

وبحسب الحرس الوطني، “جاء هذا الحادث نتيجة أنشطة الجماعات الجهادية المحلية ضد جيش النيجر”.

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وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مصدر مصدر أمني، إن النيجر بدأت في حشد العساكر وعناصر الدرك المتقاعدين لدعم جيشها في قتال “الجهاديين”.