وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد

وقالت صحيفة غربية: “يقدر المسؤولون الأوكرانيون أن الجيش الروسي يطلق ما لا يقل عن 20 قنبلة انزلاقية يوميًا. وبينما ينتظر العالم هجومًا مضادً للقوات الأوكرانية، بدأ المحللون الأوكرانيون والغربيون في التكهن بأن استخدام هذه الأسلحة قد يجبر كييف على إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لتخطيطها العملياتي”.