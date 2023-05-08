وسائل إعلام: الأسلحة الروسية الحديثة تحبط خطط كييف لشن هجوم مضاد

أجبرت قنابل “التخطيط” الروسية كييف على إعادة النظر في خططها لشن هجوم مضاد، حسب إعلام غربي.
وقالت صحيفة غربية: “يقدر المسؤولون الأوكرانيون أن الجيش الروسي يطلق ما لا يقل عن 20 قنبلة انزلاقية يوميًا. وبينما ينتظر العالم هجومًا مضادً للقوات الأوكرانية، بدأ المحللون الأوكرانيون والغربيون في التكهن بأن استخدام هذه الأسلحة قد يجبر كييف على إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لتخطيطها العملياتي”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة مسيرة روسية تدمر معاقل القوات الأوكرانية… فيديو
أمس, 07:45 GMT
واقتبست صحفية “تلغراف” عن يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، الذي قال في مقابلة إن قنابل التخطيط (القنابل الإنزلاقية) تشكل “تهديدا خطيرا للغاية”.
وقال إيغنات: “في الوقت الحالي، يستخدمون الطيران التكتيكي لتنفيذ مهام قتالية على طول الحدود والخط الأمامي والساحل البحري. في جميع هذه المناطق، يستخدمون القنابل الانزلاقية بشكل مكثف لمدة شهر تقريبًا”.
في الأسابيع الأخيرة بدأ الطيران الروسي في استخدام القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة. حصلت الطائرات المقاتلة على فرصة لضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك