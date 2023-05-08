العراق يبحث مع أمريكا إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأجل

أجرت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى بغداد، إلينا رومانوسكي، حول إمكانية عقد شراكات استثمارية طويلة الأمد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن: “وزير المالية طيف سامي محمد استقبلت، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد إلينا رومانوسكي”.

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وخلال اللقاء، جرى بحث أوجه التعاون المختلفة بين العراق والولايات المتحدة، وسبل دعم المؤشرات المتنامية للاقتصاد العراقي.

كما بحث الجانبان الجهود الحكومية التي تبذل في هذا الشأن، وكذلك التأكيد على التعاون في مجال الإصلاح المصرفي الذي تتبناه الحكومة العراقية.