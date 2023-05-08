الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر

وتابعت في بيان لها، أن “هذا التمويل سيغطي بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان في تشاد وجنوب السودان ومصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى”.

وبيّنت أن “خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني”.

وفي هذا السياق، حذر مساعد المفوض السامي للعمليات في المفوضية، رؤوف مازو، من أن “الوضع الإنساني في السودان وما حوله مأساوي؛ إذ يوجد نقص في الغذاء والماء والوقود إضافة إلى محدودية الوصول إلى وسائل النقل والاتصالات والكهرباء وارتفاع أسعار المواد الأساسية ارتفاعا حادا”.

وقال: