الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة، ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة منه إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتمل توقيعها ضد الشركات الصينية.

بكين – سبوتنيك. وأضاف وينبين في إفادة صحفية، أن “العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين عادلة وشفافة، ولا تستهدف دولا ثالثة، ولا تخضع لتدخل وإكراه من طرف ثالث”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.

وقال وين بين للصحفيين: “إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم”.

بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي