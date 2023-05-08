بكين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن الصين ترحب بتجديد مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال وانغ ون بين للصحفيين: “ترحب الصين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتهنئها. نعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي”.

وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.

إيران ترحب بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية

جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.