"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة… فيديو

دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.