"غياتسينت-بي" تضرب معاقل الأوكرانيين المموهة… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للأعمال القتالية لأطقم مدافع من عيار 152 ملم “غياتسينت-بي” التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وهي تقوم بمهام نارية لتدمير المركبات المدرعة والمواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
دمرت المدفعية عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة والطرق التي تُنقل عبرها المعدات والذخائر والمواد الغذائية ووسائل الاتصال إلى خط الجبهة للعدو ومراكز القيادة على أحد المحاور.
تصيب أطقم مدافع الهاوتزر مواقع الأوكرانيين بضربات دقيقة على مدار الساعة، وفقا لقناة “زفيزدا” الروسية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك