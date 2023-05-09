الرئيس البيلاروسي يصل إلى موسكو في زيارة عمل… فيديو

صرحت السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وقالت إيسمونت: “رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاءً مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد.

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