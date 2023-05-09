وزير دفاع تايوان: نجري محادثات مع واشنطن بشأن أسلحة قيمتها 500 مليون دولار

تتوقع تايوان (الصين) أن تحصل على أسلحة بقيمة نصف مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام حتى تعوض التأخير في شراء الأسلحة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشنغ، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية.

وتابع: “سيتم إعطاء الأولوية لما يمكن تسليمه فوريا ضمن حزمة الأسلحة التي ستحصل عليها تايبيه من واشنطن”، مشيرا إلى أنها ليست ضمن الصفقات الخاصة بمبيعات الأسلحة التي تم إبرامها سابقا.

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ولم يوضح كو تشنغ، نوع المعدات العسكرية التي ستحصل عليها بلاده من الولايات المتحدة ضمن تلك الحزمة، مشيرا إلى أن التفاصيل سيتم الإعلان عنها قريبا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.

وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايواني بـ 18.3 مليار دولار، وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.

وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.

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وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.