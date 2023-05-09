مساعدو بايدن يقولون إن الرئيس الأمريكي يأكل مثل "طفل"

قال مساعدو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحاليون والسابقون، يوم الاثنين، إن لديه عادة تناول الطعام “مثل الطفل” ويختار زبدة الفول السوداني والبيتزا والبسكويت على الطعام الصحي، بينما يستعد للترشح لولاية ثانية في منصبه، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ويستمتع الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 80 عامًا أيضًا بسندويشات زبدة الفول السوداني والهلام والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء وكذلك الآيس كريم، وغالبًا ما يشرب غاتوريد البرتقال (مشروب طاقة يعمل تقليل فقد الجسم للماء). ولفت التقرير إلى أن السيدة الأولى جيل بايدن كانت تحاول تغيير النظام الغذائي لبايدن، وجعله يأكل المزيد من الأسماك والخضروات سواء أحب ذلك أم لا. كيف تحول “سقف الدين” الأمريكي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار؟ وقالت فال شقيقة بايدن، إنه ليس من محبي سمك السلمون واشتكى خلال مأدبة عشاء في عام 2021 من أن زوجته تجعله يأكل “أطعمة صحية طوال الوقت”، بحسب التقرير.

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