وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي توسيع دائرة التطبيع مع الدول العربية

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأمربكي أنتوني بلينكن، جملة من القضايا الإقليمية إلى جانب الخطوات التي تبذلها إسرائيل في سياق “إحلال الاستقرار الإقليمي”، وتوسيع دائرة التطبيع مع دول في المنطقة في إطار “اتفاقات أبراهام”.

القدس – سبوتنيك. وقال كوهين في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” لقد “تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي، وناقشنا التطورات الإقليمية وسبل توسيع اتفاقيات التطبيع”. وأضاف كوهين بالقول، إن “الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف إسرائيل القريب”.. وأنه “اتفق مع بلنكين تعزيز العلاقات الخاصة بين الطرفين”. بن غفير عن إلغاء احتفال “يوم أوروبا”: من العار أن يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة غير دبلوماسية ويأتي هذا الاتصال في وقت وصل فيه مستشارا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، وذلك لإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تفاصيل المباحثات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع السعودية.

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