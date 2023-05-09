وزير الخارجية السعودي يصل الجزائر لدعوة رئيسها لحضور القمة العربية في الرياض

وصل مساء اليوم وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الجزائرية، قبل أيام من انعقاد القمة العربية في الرياض، حسب ما أفاده بيان للخارجية الجزائرية.

الجزائر – سبوتنيك. واستقبل وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له.

ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية السعودية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء، لتسلميه دعوة المشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد بالمملكة العربية السعودية في الرياض يوم التاسع عشر من الشهر الجاري.

وترأس الجزائر حاليا القمة العربية، على أن يسلم الرئيس تبون، أو من ينوب عنه رئاسة القمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في افتتاحية القمة.

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يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غاب عن القمة العربية بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لـ “أسباب صحية”.