الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب غزة وأنباء عن وقوع عدة ضحايا.. فيديو

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، وأفادت أنباء بوقوع عدة ضحايا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يُهاجم أهدافًا لحركة للجهـاد الإسـلامي في قطاع غزة.

ولفتت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على موقع حطين التابع لسرايا القدس غربي خانيونس.

وأوضحت أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت في غارات جديدة موقعًا لسرايا القدس جنوبي دير البلح.

على جانب آخر، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة دخول الملاجئ حتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة “صفا”، بمقتل 4 أشخاص ووصول جثامينهم مشفى الشفاء نتيجة استهداف شقة وسط مدينة غزة.

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قصف جيش إسرائيل أهدافاً في قطاع غزة مستهدفة حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية.

وقال المتحدث: “يقوم جيش الدفاع في هذه الأثناء بالإغارة على أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة”.