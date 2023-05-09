مقتل قائد بارز في "الجهاد" وإسرائيل تغلق المعابر على قطاع غزة حتى إشعار آخر

أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، الجنرال غسان عليان، إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، لتنقل الأفراد والبضائع من قطاع غزة إلى إسرائيل وبالعكس بشكل فوري وحتى إشعار آخر.

القدس – سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه اليوم الثلاثاء، “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يعلن إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم ومنع حركة الأفراد والبضائع عبرها حتى إشعار آخر”.

على جانب آخر، أفاد مصدر أمني لوكالة “سبوتنيك”، بأن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أدت لمقتل قائد بارز في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وقالت وسائل إعلام، إن القيادي الذي تم اغتياله هو (جهاد الغنام)، القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح.

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