مقتل روسي في غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، لوكالة “سبوتنيك”، فجر اليوم الثلاثاء، إن مواطنا روسيا قتل في غزة خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأكد القدرة أن، “المواطن الروسي يدعى جمال أبو خصيوان واستشهد في قطاع غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي”.

وقال جار وصديق أبو خصيوان وهو مواطن روسي اسمه معاوية يعقوب لوكالة “سبوتنيك”، إن “صاروخا أصاب الشقة التي يعيش فيها أبو خصيوان ما أدى إلى وفاته مع زوجته وابنه”.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.

على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.

الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، “اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية”.

وأضاف الجيش، “اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية”.