الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر

تصدت القوات المسلحة الروسية لعملية إنزال مجموعة من المخربين الأوكرانيين على الضفة اليسرى لنهر دنيبر في منطقة خيرسون على متن سبعة زوارق سريعة.

مقاطعة خيرسون – سبوتنيك. وقال مصدر مطلع على الوضع على الأرض لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، إن ” عملية التصدي الروسية للمخربين الأوكرانيين كانت على الضفة اليسرى لنهر دنيبر شمال مدينة اليوشكا”. مشيرا إلى أنها كانت من قبل مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية على سبعة زوارق سريعة.

وأضاف المصدر المطلع لـ “سبوتنيك”، أن القوات الروسية سيطرت على مداخل جميع الجزر الواقعة عند مصب نهر الدنيبر في مقاطعة خيرسون.

ولفت المصدر إلى أن مداخل جميع الجزر عند مصب نهر دنيبر بالقرب من خيرسون وعند المخرج إلى خليج دنيبر تخضع في الوقت الحالي للسيطرة الكاملة للقوات الروسية.

وشدد المصدر على هروب القوات الأوكرانية، وأنه ليس لديها فرصة لكسب موطئ قدم في الجزر مرة أخرى.

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