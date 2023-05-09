دوي انفجار قوي في كييف

صرح نائب في الرادا، أليكسي غونتشارينكو على قناته على تلغرام أن انفجارا قد دوى في كييف، حيث تم الإعلان في وقت سابق عن حالة تأهب لغارة جوية.
وكتب البرلماني: “انفجار قوي جدا في كييف!”.
لم يتم تحديد مكان حدوثه بالضبط، وما إذا كان هناك أي ضرر.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة إنزال أوكرانية ويسيطر على مداخل الجزر عند مصب نهر الدنيبر
04:32 GMT
في وقت سابق، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.
يشن الجيش الروسي ضربات على مواقع الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. كما أشار فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا. منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات بالغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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