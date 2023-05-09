أردوغان يبلغ البرهان استعداد تركيا لاستضافة أي مفاوضات شاملة بين أطراف الأزمة في السودان

أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أنه “في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها”.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن “أردوغان بحث هاتفيا مع البرهان التطورات في السودان”، مشيرة إلى أن “أردوغان أعرب للبرهان عن قلقه من زيادة الضحايا والمصابين جراء اقتتال الأشقاء في السوادن”.

#عاجل | أردوغان يبلغ البرهان أنه في حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 9, 2023

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.

وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.

وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.

البرهان لرئيس الاتحاد الأفريقي: قائد قوات الدعم السريع استعان بـ”مرتزقة” من بعض الدول

وكشفت الخارجية السعودية أن المحادثات بين طرفي النزاع مستمرة منذ 7 مايو/ أيار الجاري، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار لإمكانية إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.