كتبت صحيفة غربية أن البرلمان الأوروبي سيصوت على مسألة تسريع عسكرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا.

تقول المادة إنه تمت الموافقة في الأسبوع الماضي على خطة لزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على إنتاج الذخيرة. لهذا الغرض، تم تخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمصانع القذائف الأوروبية، وفقا لصحيفة “بوليتيكو”. ما هي الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟ أفادت الأنباء الأسبوع الماضي بأن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص مليار يورو لشراء ذخيرة لاحتياجات الجيش الأوكراني. المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا هو 5.6 مليار يورو.

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