منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل

أفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
وقال طارق ياساريفيتش، في إفادة صحفية للأمم المتحدة: “أحدث أرقام الضحايا من وزارة الصحة الاتحادية السودانية حتى الآن كانت 604 حالة وفاة و 5127 إصابة”.
وأضاف أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 28 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية السودانية، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 445 مليون دولار لدعم النازحين في السودان حتى أكتوبر
أمس, 07:22 GMT
وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك