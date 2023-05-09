منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل

وقال طارق ياساريفيتش، في إفادة صحفية للأمم المتحدة: “أحدث أرقام الضحايا من وزارة الصحة الاتحادية السودانية حتى الآن كانت 604 حالة وفاة و 5127 إصابة”.

وأضاف أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 28 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية السودانية، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.