بمشاركة عدة دول… جيش كوريا الجنوبية يخطط لإجراء مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل

تخطط كوريا الجنوبية لإجراء مناورات عسكرية للتدريب على اعتراض أسلحة دمار شامل خلال الشهر الجاري، حيث من المقرر أن تشارك فيها عدة دول.

جاء ذلك وفقا لما ذكره مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب”، التي أشارت إلى أن المناورات تمثل جزءا من مبادرة دولية لمنع نقل أسلحة الدمار الشامل.

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ومن المخطط أن تحمل المناورات اسم “إيسترن إنديفر 23″، وتهدف إلى تعزيز مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ونقلها عبر البحار، حسبما ذكر المسؤول الكوري الجنوبي، الذي أوضح أنها ستتزامن مع اجتماع المبادرة الأمنية لمنع الانتشار، المقرر انعقاده في البلاد في أواخر مايو/ أيار الجاري.

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي أن بقية تفاصيل الاجتماع والدول المشاركة لم يتم الانتهاء منها حتى الآن.