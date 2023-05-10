والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي

علّق والد النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، على الأنباء المتداولة حول صفقة انتقال نجله للعب في دوري روشن السعودي.
ونفى وكيل أعمال ميسي ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي، في بيان على حسابه على “إنستغرام”.
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وكتب والد ميسي: “ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل”، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.
وتابع: “عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن”.
مجتمع
وكالة: صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي تمت بعقد “ضخم واستثنائي”
10:46 GMT
ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: “لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع”.
وكانت وسائل إعلام قد ذكرت، في وقت سابق، أن ميسي سينتقل إلى السعودية عبر صفقة استثنائية، وأن النجم الأرجنتيني سيلعب في الدوري السعودي الموسم المقبل.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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