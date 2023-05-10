والد ميسي: لا يوجد أي اتفاق بشأن انتقاله إلى السعودي

علّق والد النجم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووكيل أعماله، على الأنباء المتداولة حول صفقة انتقال نجله للعب في دوري روشن السعودي.

ونفى وكيل أعمال ميسي ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي، في بيان على حسابه على “إنستغرام”.

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وكتب والد ميسي: “ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل”، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار قبل انتهاء الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وتابع: “عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن”.

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ولفت وكيل أعمال ميسي إلى أن الشائعات حول ميسي كثيرة وتتكرر من حين لآخر من قبل أشخاص يسعون لكسب الشهرة، مضيفا: “لدينا حقيقة واحدة وهي أنه لا يوجد أي اتفاق، لا شفهي ولا موقع”.