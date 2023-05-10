قطر تطالب بإلزام إسرائيل بوقف "العدوان الوحشي" على غزة

أدانت دولة قطر بأشد العبارات “العدوان الإسرائيلي الوحشي” على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

نتنياهو يعلن تصفية 3 من قادة “الجهاد الإسلامي” في غزة… فيديو وصور

وقال البيان إن “قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة”.

وذكر البيان أن الدوحة تعد هذا العدوان “حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال”.

وحذرت الوزارة من “تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وطالبت بضرورة “تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.