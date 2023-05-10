أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد "كورونا" على القادمين إليها

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19، لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة.
وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي يسري اعتبارًا من 12 مايو/ أيار الجاري، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد.
وأوضح البيان أنه حتى 12 مايو 2023، يجب على القادمين إلى الولايات المتحدة إظهار دليل التطعيم ضد كوفيد-19 لدخول البلاد.
لكن البيت الأبيض أكد في نفس الوقت، أنه اعتبارا من الآن، سيظل التطعيم ضد كورونا مطلوبا عند التقدم للحصول على إقامة دائمة.
منظمة الصحة العالمية تلغي تصنيف “كوفيد-19” على أنه جائحة
5 مايو, 14:11 GMT
وألغت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، حالة جائحة “كوفيد-19” العالمي، المعلنة في عام 2020.
وذكرت المنظمة أن جائحة “كوفيد-19” أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.
ويأتي هذا بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.
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