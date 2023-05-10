الخارجية السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا عملا بقرار عودة دمشق لشغل مقعدها في جامعة الدول العربي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي، مشيرة إلى تأكيد الخارجية السعودية أن القرار يستند إلى ما وصفته بـ “روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والسوري”.

كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.

عودة سوريا للجامعة العربية… موقف الدول الرافضة وسيناريوهات التعاون مع دمشق

وأوضحت الخارجية السعودية أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناء على قرار الجامعة العربية الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.

ولفتت إلى أن قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا يأتي عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.

يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.