بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار حكم ديمقراطي مدني.

وأضاف بلينكن أن واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان، والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية.

وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.

منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل

وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.