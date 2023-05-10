أنطونوف: الولايات المتحدة ستتخلى ذات يوم عن سياساتها العدائية تجاه روسيا

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أمس الثلاثاء، عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستتخلى يوما ما عن سياستها العدائية تجاه روسيا، كما أنها ستدرك عدم وجود بديل عن بناء علاقات عملية قائمة على الاحترام المتبادل معها.

واشنطن – سبوتنيك. جاءت تصريحات أنطونوف خلال حفل استقبال بالسفارة الروسية أقيم على شرف الذكرى الـ78 للنصر على الفاشية والنازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف السفير الروسي خلال تصريحاته قائلا: “أنا على قناعة بأن الوقت سيحين وستتخلى واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات عملية مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل لصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء”.

وفي وقت سابق، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على الانفجار الذي استهدف سيارة السياسي الروسي البارز، زاخار بريليبين.

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وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي “الناتو” المسؤولية عن الحادث الذي جرى مع بريليبين، مؤكدة أن هذه الدول الغربية قامت بدعم ومساعدة خلية إرهابية أخرى، وهي نظام كييف.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كان قد صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن إنكار كييف وواشنطن لتورطهما في الهجوم على الكرملين لا يعني أنه يمكن الوثوق بهما.