روسيا تظهر مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب

أظهرت روسيا مقاربة بناءة في المفاوضات بشأن صفقة الحبوب وتنتظر حاليا استيفاء الشروط الخاصة بالصادرات الروسية التي سبق التفاوض بشأنها مع الأمم المتحدة، حسبما أفاد مصدر مطلع على سير المفاوضات لوكالة “سبوتنيك”.

أنقرة- سبوتنيك. جاءت تصريحات المصدر ردا على سؤال للوكالة حول موقف الوفد الروسي في المحادثات، قائلا: إن روسيا أظهرت مقاربة “بناءة جدا”.

يشار إلى أن مدينة إسطنبول التركية تستضيف اجتماعا رباعيا رفيع المستوى حول مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، يومي 10 و11 مايو/ أيار الجاري، حسبما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في وقت سابق.

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يذكر أن كل من روسيا وأوكرانيا وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين مع تركيا والأمم المتحدة، في 22 يوليو/ تموز 2022، حول تأمين صادرات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود إلى العالم، وإزالة القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية.