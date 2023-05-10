سلطات كورسك: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية

وقال الحاكم ستاروفويت في بيان له على صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”: في وقت مبكر من الصباح، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة معادية بالقرب من كورسك، حيث سقط حطامها في قرية تولماتشيفو ولم يصب أحد بأذى”.